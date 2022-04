Fietsers die op de Amstelveenseweg links de Koninginneweg in willen slaan, staan voor een raadsel. Er is namelijk geen stoplicht waar de fietsers kunnen wachten om vervolgens over te steken. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker omdat er ook trams en bussen rijden. "De ene keer neem ik het zebrapad, de andere keer wacht ik op dit hoekje op groen licht."

Op de vraag hoe je moet oversteken om de Koninginneweg in te gaan, antwoordt een fietser: "Dan zou ik naast het zebrapad wachten tot ik naar links kan. Maar als er dan een tram aankomt, dan gaat het niet goed." "Ik zou voor het stoplicht stoppen aan de overkant", zegt een tweede. Tot ze zich iets realiseert: "Oh, er is geen stoplicht voor fietsers." Vanaf mei gaat de gemeente de Koninginneweg opnieuw inrichten, maar dit deel van het kuispunt valt net buiten dat gebied. De gemeente laat weten dat ze gaan kijken of dit deel van het kruispunt met een paar aanpassingen kunnen verbeteren, om de verkeersstromen in betere banen te leiden. "Waar moet je hier stoppen?", vraagt iemand anders zich af. Ze staat zelf op een hoekje tussen het zebrapad en het fietspad die beiden de Zeilstraat kruisen. Dicht langs haar loopt een tramspoor. "Je moet toch hier oversteken en dan nog eens oversteken? Maar waar stop je?" "Misschien kan er meer ruimte voor fietsen komen", zegt een andere fietser, die naast het voetpad staat.