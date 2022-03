De veertigjarige man die gisteravond gewond raakte bij een schietpartij op Tussen Meer in Osdorp, werd nadat hij was neergeschoten nog enkele malen nagetrapt door de schutter en zijn handlanger. Het slachtoffer raakte bij de schietpartij gewond aan zijn been.

Het slachtoffer werd rond 22.00 uur na een korte woordenwisseling ter hoogte van een tandartspraktijk midden op straat neergeschoten. De twee verdachten gaven hem nog enkele trappen na en gingen er daarna vandoor in de richting van de kruising met de Wolbrantskerkweg.

De politie is nog naar het duo op zoek. De twee zijn rond de 25 jaar oud en waren in het zwart gekleed. Mogelijk droeg de man met het wapen witte sokken. De andere man droeg mogelijk witte schoenen, een blauwe spijkerbroek en had zwart haar.

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord wordt verzocht contact op te nemen met de politie.