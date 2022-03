Aan de Tussen Meer in Osdorp heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is één persoon gewond geraakt, het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding van de schietpartij. Een politiehelikopter vliegt boven het gebied om zicht te krijgen op een mogelijke dader. Over de verwondingen van het slachtoffer en informatie over de dader is nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar die schietpartij en komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben.