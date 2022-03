De fractie van GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld over de komst van een mogelijke nieuwe darkstore van flitsbezorgbedrijf Flink aan de Admiraal de Ruijterweg in West. Er mogen op het moment geen nieuwe darkstores meer komen in de stad.

De fractie werd op de hoogte gesteld dat het pand werd bevoorraad met koelkasten, bureaus, stellingkasten en werkkleding. De komst van een nieuwe darkstore is eigenlijk niet mogelijk op het moment. Eind januari is door wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) besloten een jaar lang de opening van nieuwe darkstores in de stad niet is toegestaan.

Naast dat de komst van nieuwe darkstores verboden is, is de plek van het filiaal volgens GroenLinks ook "bijzonder ongelukkig". Het drukke kruispunt waar de darkstore zou komen heeft namelijk smalle stoepen en het verkeer staat er al regelmatig vast. GroenLinks wil daarom ook weten wat het bestemmingsplan is voor het pand aan de Admiraal de Ruijterweg en vraagt zich af of er een dwangsom kan worden opgelegd per dag dat het filiaal nog aanwezig is.

Geen flitsbezorging

"Flink heeft laten weten het pand niet te gaan exploiteren voor flitsbezorging. Gisteren is meteen handhaving langs geweest bij het pand, we zitten er dus bovenop. Momenteel zijn we in gesprek met Flink over wat dan wel de bedoeling is met het pand", laat de woordvoerder van Van Doorninck weten.

Er is geprobeerd contact op te nemen met Flink, maar die waren niet bereikbaar voor een reactie.