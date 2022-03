De gemeente gaat aan Oekraïense vluchtelingen in de stad leefgeld verstrekken. Het geld wat de vluchtelingen per week gaan krijgen is zestig euro per persoon. De gemeente loopt daarmee vooruit op de definitieve regeling van het Rijk. Het geld dat nu wordt verstrekt aan de vluchtelingen krijgt de stad met terugwerkende kracht terug van het Rijk.

Het leefgeld van zestig euro per week geldt voor zowel volwassen als kinderen die met een volwassene zijn meegereisd. Het bedrag staat gelijk aan de regeling die geldt voor asielzoekers en statushouders. De gemeente gaat het geld storten op een Nederlandse bankrekening of op een pas die zij van de gemeente krijgen. Het geld dat de gemeente nu verstrekt aan de vluchtelingen krijgen zij, als het Rijk het leefgeld gaat verlenen, met terugwerkende kracht terug.

"Ik ben blij dat we in Amsterdam de Oekraïense vluchtelingen kunnen ondersteunen met de leefgeldregeling. In afwachting van de implementatie van de landelijke leefgeldregeling is dat van belang en kunnen we de vluchtelingen die hier zijn zo goed mogelijk helpen", laat wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen) weten.