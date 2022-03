Huurders die in woningen van verhuurbedrijf Vesteda zitten en vertrekken, kunnen geen nieuwe huurder meer aandragen. De reden is onder meer dat het bedrijf zag dat er op deze manier steeds vaker op een dubieuze manier geld verdiend werd.

Volgens het bedrijf kwamen er steeds meer klachten binnen. Zo vroeg een vertrekkende huurder via sociale media een overnamesom van 11.000 euro voor een laminaatvloer en enkele tweedehandsmeubelen.

"Tegenwoordig stelt de vertrekkende huurder steeds vaker het betalen van een riante overnamesom als voorwaarde om bij Vesteda te worden voorgedragen als kandidaat-huurder", stelt het verhuurbedrijf. "In die gevallen is er sprake van een verkapte en dubieuze manier om sleutelgeld te vragen. Vesteda distantieert zich nadrukkelijk van deze handelswijze en stopt ook om die reden met de mogelijkheid om kandidaat-huurders voor te dragen."

Een tweede reden om met het via-via verhuren te stoppen is dat er zo meer mensen kans maken op een huurwoning. Inmiddels wordt namelijk bijna een kwart van de vrijkomende woningen zo verhuurd. "Een kandidaat-huurder die niemand met een vrijkomende huurwoning kent, vist hierdoor veel vaker achter het net", zegt Vestada. Ook dat verandert dus vanaf april.

In het hoge huursegment van huurwoningen met een kale huurprijs vanaf 1400 euro per maand blijft het wel mogelijk om zelf een nieuwe huurder aan te dragen. In dit huursegment is meer aanbod en zou verkapt sleutelgeld vragen nauwelijks voorkomen.