Een 32-jarige toerist uit Letland is in de nacht van donderdag op vrijdag mishandeld op de Oosterdokskade. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit getuigenverklaringen blijkt dat drie mannen rond .30 uur betrokken waren bij een opstootje ter hoogte van een hotel op de Oosterdokskade. De mannen waren mogelijk dronken. Bij het opstootje zouden de twee andere mannen het slachtoffer meerdere keren hebben geslagen.

Het drietal liep daarna door richting de pont. De Letse toerist werd later die nacht aangetroffen ter hoogte van de Zouthavenbrug, vlak bij de fietsenstalling van het Centraal Station. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen. In het bijzonder is het onderzoeksteam op zoek naar een groepje voetgangers die nog tussen beide wilden komen. Omdat de daders en het slachtoffer de indruk wekten vrienden van elkaar te zijn, liepen ze uiteindelijk door.