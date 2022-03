De politie heeft zondagavond onderzoek gedaan na een schietpartij op de Admiraal De Ruijterweg in West. Er is tussen personen over en weer zijn geschoten. Er zijn nog geen slachtoffers aangetroffen, maar wel bloedsporen. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

De schietpartij vond plaats tussen een persoon in een auto en een voetganger. De politie heeft meerdere plaatsen delict afgezet. Er zijn kogelhulzen gevonden. Er stond een traumateam paraat om bij het aantreffen van (een) gewonde(n) hulp te verlenen.

Op het Mercatorplein is bloed gevonden. Of dat gelinkt kan worden aan de schietpartij is nog niet zeker. Ook daar doet de politie onderzoek.

De politie zoekt naar in ieder geval één verdachte. Het gaat om een lichtgetinte man van ongeveer twintig jaar oud en 1,80 meter lang. Hij had een gezet postuur en droeg een donkergrijze donsjas en een donkere broek.