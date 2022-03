Amsterdammers die sinds vrijdagmiddag te maken hadden met een storing van Ziggo, kunnen inmiddels weer televisie kijken en internetten. Op zondagochtend werd door de provider gemeld dat de storing voorbij is.

Tijdens de storing konden gedupeerde Amsterdammers op verschillende manieren op de hoogte worden gehouden over updates van de storing. Zo werd er een liveblog bijgehouden en konden gedupeerden een sms ontvangen over wanneer de storing volgens de verwachting van Ziggo weer voorbij was. Klanten kregen in eerste instantie te horen dat de storing vrijdag om 21.00 uur opgelost zou zijn, daarna zaterdagochtend 7.00 uur, vervolgens zaterdagmiddag 15.00 uur, daarna zaterdagavond 18.00 uur en daarna zaterdagavond 22.00 uur.

Die verwachting werd zaterdagavond rond 21.15 uur weer aangepast; toen ging Ziggo uit van zondagochtend 10.00 uur. Uiteindelijk werd zondagochtend om 7.22 uur gemeld dat de storing was verholpen en alles weer werkt zoals het hoort. Wel zou een deel van de klanten zaterdagavond weer televisie en internet hebben gekregen doordat een van de zes glasvezelkabels gerepareerd was.

De storing werd veroorzaakt door zes kapotte glasvezelkabels, waar meerdere breuken in zaten. Hierdoor ging het niet om een 'reguliere storing', liet een woordvoerder weten van VodafoneZiggo. Ook was het voor de monteurs ingewikkeld om die kabels snel te repareren.