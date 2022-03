De politie heeft gistermiddag een inval gedaan in een beautysalon aan de Hogevecht in Zuidoost. Het is niet bekend of er bij de inval iemand is aangehouden en of er spullen in beslag zijn genomen.

De inval gebeurde gistermiddag rond 17.00 uur. Op beelden van een omstander is te zien dat de deur van de zaak is geforceerd en dat agenten naar binnen gaan. Een persoon wordt vastgepakt door de politie, maar het is niet duidelijk of die persoon uiteindelijk ook is aangehouden.

Meerdere passanten en klanten van de zaak waren getuige van de inval. In ieder geval twee klanten reageerden licht gefrustreerd over de gang van zaken: "Maar ik heb een afspraak..." zegt een van hen. "Ja, ik heb ook een afspraak man!" zegt een ander. Als de politieagenten weer teruglopen naar hun voertuigen, zegt een klant laconiek: "De slopers gaan weer weg."

Een woordvoerder van de politie kan weinig kwijt over de aanleiding van de actie, omdat het om een inval gaat in een lopend onderzoek.