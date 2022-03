De directie van Ajax kreeg ruim voor de steekpartij waar Quincy Promes van wordt verdacht al waarschuwingen van de recherche over de criminele contacten van de voetballer.

Dat meldt Het Parool vandaag.

Promes wordt vervolgd voor poging tot moord en zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan in juli 2020 op een feest in Abcoude een neef met een mes te hebben gestoken. Promes zelf ontkent schuldig te zijn aan de steekpartij.

Volgens de krant kwam in het seizoen 2019/20, toen Promes succesvol voetbalde als linksbuiten bij Ajax, een delegatie van de recherche op bezoek bij de club voor een gesprek. De politie waarschuwde Promes tijdens dit gesprek over zijn 'riskante contacten'. Hierbij zou ook algemeen directeur Edwin van der Sar aanwezig zijn geweest.

Het was niet het eerste gesprek tussen de recherche en Promes en een vertegenwoordiger van Ajax. Promes en de club zijn eerder gewaarschuwd over verkeerde vrienden van de speler. Promes zou omgaan met de half broer van Jason L., die voor een liquidatie veroordeeld is. De voetballer kon maar beter afstand houden, was de boodschap.

Hoewel het niet de taak is van de politie om waarschuwingsgesprekken te voeren, neemt dat niet weg dat de recherche in meerdere sectoren 'bewustwordingsgesprekken' voert. Na de dodelijke schietpartij bij dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum in 2013, waar ook voetballers van andere clubs aanwezig zijn, wordt er in 2017 bij Ajax een presentatie gegeven over 'de gevaren voor de profvoetballer'. Later wordt er soortgelijke presentaties gegeven aan jeugdselecties van de club.

Ondanks de gesprekken van tussen de recherche en Promes met de club worden de zorgen over de contacten van de voetballer niet minder geworden. Voor de politie was het een reden om zijn telefoon af te luisteren. De Telegraaf meldt later dat de voetballer wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtszaak over de steekpartij zou op 31 maart plaatsvinden, maar vanwege ziekte van een van de procesdeelnemers wordt deze zaak uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.