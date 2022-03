Bij alle gemeentelijke zwembaden in de stad is het water sinds kort een graadje kouder. Hiermee wil de gemeente vanuit maatschappelijk oogpunt wat minder gas gebruiken nu de prijzen flink stijgen.

Door de opgelopen spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de gasprijzen de afgelopen tijd flink gestegen. Hierdoor is de gasprijs voor consumenten momenteel 3 keer zo hoog als een jaar geleden. Maar niet alleen voor normale huishoudens wordt het duurder, ook de gemeente zal meer moeten gaan betalen. Daarom nemen ze nu alvast voorzorgsmaatregelen voor de toekomst met de verlaging van de temperatuur van al hun zwembaden.

Ook bij het binnen- en buitenbad van De Mirandabad in de Rivierenbuurt is de temperatuur aangepast. Volgens interim-manager Marco van der Horst is dat verschil wel te merken: "Voor de bezoekers is het even wennen. Een graadje lager. Maar we doen het natuurlijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Vanwege de gasprijs die enorm stijgt op dit moment." Volgens Van der Horst is deze verlaging preventief: "Om de toekomst zeker te stellen en niet dat we aan het eind straks met enorme prijsstijgingen worden geconfronteerd, zowel op het gas als op het kaartje, doen we uit voorzorg nu de temperatuur omlaag."

De meeste zwemmers die in het buitenzwembad van het Mirandabad zwemmen voelen het temperatuurverschil wel maar hebben er weinig last van: "Een meevaller zou ik bijna zeggen, het is nog lekkerder haast. Je voelt je na afloop een koning, zo lekker." Wel zit er een enkele koukleum tussen de zwemmers: "Koud! Het voelt wel 5 graden minder."

Volgens de gemeente kunnen er nog verdere maatregelen volgen om de kosten laag te houden. "We zouden ook het douchewater omlaag kunnen brengen en de douchetijd verkorten", legt zwembadmanager Van der Horst uit. "Dat zijn de opties, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde."