Een van de raadsleden die vanaf deze week niet meer in de Stopera te vinden zijn is de 85-jarige Wil van Soest. Haar partij, de Partij van de Ouderen, haalde te weinig stemmen voor een zetel in de gemeenteraad.

De definitieve verkiezingsuitslag werd vanmorgen in de Stopera bekendgemaakt. Een van de aanwezigen was Van Soest. "Het is jammer dat je net buiten de boot valt, maar ja, het is de realiteit. Als de mensen niet op je stemmen dan verdien je het ook niet."

Burgemeester Halsema sprak Van Soest nog wel.

"Soms zullen de raadsvergaderingen wat korter duren", zei Halsema. "Maar mevrouw Van Soest kon stevig van zich laten horen en wist dikwijls een punt naar voren te brengen dat door anderen over het hoofd was gezien en waarbij ze dan ook, moesten we dan allemaal vaststellen, wel gelijk had."

Van Soest hoopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, over vier jaar, terug te komen. "Mijn gezondheid is goed, alles werkt prima, dus waarom niet. Je weet maar nooit.

De ouderen doen het nog goed, kijk maar naar Louis van Gaal en de president van Amerika. En zo worden al die ouderen toch weer van stal gehaald om de boel te redden. Dus ik geef de moed nog niet op."

Van Soest voerde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen onder meer campagne op het Buikslotermeerplein in Noord.