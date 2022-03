Vandaag en morgen voert Lodewijk Asscher op het stadhuis verkennende gesprekken met alle twaalf in de gemeenteraad verkozen partijen. Hij moet onderzoeken welke fracties een nieuwe coalitie kunnen gaan vormen.

"Hartstikke goed als mensen meedenken, maar wat ik nu doe is echt een eerste, verkennende ronde", zegt Asscher op de suggestie dat met de PvdA, GroenLinks en D66 die coalitie na de verkiezingen van vorige week voor de hand ligt. Die drie partijen samen zijn goed voor 24 van de 45 zetels in de raad.



Asscher werd na de verkiezingsoverwinning van de PvdA door lijsttrekker Marjolein Moorman gevraagd om te onderzoeken welke partijen moeten gaan onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord.

"Ik heb een vragenlijstje gemaakt waarin ik wel ook vraag: hoe denk je dat de financiën ervoor staan? Hoe kijk je aan tegen de situatie in Oekraïne?

Omdat ik denk dat dat ook veel gevolgen zal hebben, ook voor de stad. Wat vind je de grootste problemen? Dan ga ik kijken of ik daar een rode draad in kan vinden, het gaat erom wat de partijen willen."

Als eerste partij was vanmiddag Forum voor Democratie aan de beurt, de partij die met een zetel terug kwam in de raad en juist als het gaat om de oorlog in Oekraïne er een nogal afwijkend standpunt op nahoudt.

"Ik kan wel begrijpen hoe bijvoorbeeld China en Israël zich opstellen", zegt fractievoorzitter Anton van Schijndel, "je moet daar op een koele, realistische manier naar kijken en je moet zorgen dat je niet wordt meegesleurd, als klein landje, in een oorlog."

Over eerdere loftuitingen van zijn partijleider Thierry Baudet aan het adres van Poetin voelt hij in ieder geval geen ongemak: "Dat valt best mee. Het gaat niet om de vent Poetin, maar om de meaning van Poetin."

Asscher sprak vandaag de kleinere partijen en morgen de grotere, aanstaande donderdag wil hij zijn eerste bevindingen presenteren.