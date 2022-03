Tijdens de Week van het Geld van 28 maart tot en met 1 april wordt er extra aandacht besteed aan het omgaan met geld en geldproblemen.

Veel Amsterdammers merken de gevolgen van de gestegen energieprijzen en duurder wordende boodschappen. Ook Esmeralda Jongmans heeft meer moeite om rond te komen. We ontmoeten haar in een buurthuis in Noord.

Esmeralda Jongmans vertelt aan de makers van Amsterdam Informeert dat ze haar ogen niet kon geloven, toen ze onlangs de eindafrekening van haar energiemaatschappij bekeek.

'Dit is een grap, ik heb nog nooit zoveel moeten bijbetalen, dit is fake', dacht ze. "Maar het was geen grap. Voor mij is het steeds moeilijker om rond te komen door alle prijzen die stijgen en de extra lasten die erbij zijn gekomen. Eén daarvan die mij echt genekt heeft is de energieprijs."

Jongmans klopte daarom aan bij de budgetcoach van Buurtteam Amsterdam Noord, die gratis hulp biedt bij geldproblemen. "We hebben inloop-financiële spreekuren en daar komen steeds meer mensen binnen omdat het op het moment best wel achteruit is gegaan qua koopkracht", vertelt budgetcoach Conny Blokker.

"Wat veel mensen niet weten is dat er regelingen zijn, zodat ze qua inkomen wat beter rond kunnen komen."

Hulp zoeken

De gemeente kan met speciale regelingen hulp bieden aan verschillende mensen. Bijvoorbeeld aan ouderen of aan mensen die ziek zijn. Een gesprek met een budgetcoach kan ook op andere manieren helpen.

"Ik merk als mensen bij me zijn geweest dat ze opgelucht zijn en vooral ook heel blij zijn dat ze inzicht en overzicht hebben, waardoor ze ook weer het gevoel hebben dat ze verder kunnen."

Ook Jongmans drukt mensen op het hart hulp te zoeken.