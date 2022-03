Bij een aanrijding met een tram op de Burgemeester Röellstraat in Nieuw-West is vanmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Dr. H. Colijnstraat. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden gealarmeerd.

Het lijkt te gaan om een scooterrijder of iemand die bij diegene achterop zat, maar dat kan een woordvoerder van de politie nog niet bevestigen. Het slachtoffer liep volgens de politie een flinke hoofdwond op.

De politie heeft een deel van de Dr. H. Colijnstraat en de Burgemeester Röellstraat afgezet. Er wordt onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.