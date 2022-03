Het Olympisch Stadion heeft vanmiddag het standbeeld van de sporter die de olympische groet brengt weggehaald. Het beeld uit 1928 is omstreden omdat veel mensen dachten dat het een Hitlergroet was. Het werd daarom weleens beklad. Toen na recent onderzoek naar boven kwam dat de groet fascistisch van oorsprong is besloot de directie van het Olympisch Stadion het weg te halen en te verhuizen naar een plek in het stadion.

Het kunstwerk dateert uit 1928, en had daardoor in eerste instantie niks te maken met de nazi's, die pas vijf jaar daarna aan de macht kwamen in Duitsland. De groet die het standbeeld maakt is een verwijzing naar de Romeinse groet, die in 1924 op de Spelen in Parijs door baron de Coubertin, de grondlegger van de Olympische Spelen, werd geïntroduceerd als de Olympische groet.

De Nederlandse beeldhouwer Gerarda Rueb maakte vervolgens dit standbeeld voor de Amsterdamse olympische editie van 1928 om baron Van Tuyll van Serooskerken, de eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité, te eren.

In eerste instantie leek het erop dat het beeld niks met fascisme te maken had, maar uit onderzoek dat de directie van het stadion liet doen bleek wat anders. Benito Mussolini, die in 1922 aan de macht kwam in Italië, gebruikte deze groet namelijk als fascistische traditie. Hij nam het over van een afbeelding op een schilderij in Italië. Daarop besloot de directie van het Olympisch stadion het beeld te verplaatsen.

Het beeld is verplaatst naar het trappenhuis van het Olympisch Stadion, bij de entree van vak I. Het is dan alleen te zien tijdens rondleidingen en er komt ook een bordje met uitleg bij te hangen.