Door de woningbrand van gisteravond aan de Marco Polostraat in West zijn vier woningen waarschijnlijk voor langere tijd onbewoonbaar. Tijdens de grote brand, die uitbrak op een balkon aan de achterzijde van de portiekwoning, werden twintig woningen uit voorzorg ontruimd.

De woningbrand ontstond gisteren rond 19.00 uur op de tweede etage. Daarna verspreidde het zich al snel naar de derde verdieping. Via het dak van de bovenste woning vatten ook een aantal naastgelegen panden vlam. Rond 21.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Wel zijn brandweerlieden nog enige tijd bezig geweest met nablussen.

Een deel van de buurtbewoners kon in de loop van de nacht weer terug naar de eigen woning. In totaal zijn afgelopen nacht acht woningen onbewoonbaar geweest, deels door waterschade vanwege bluswerkzaamheden. Vandaag bleek dat er vier woningen waarschijnlijk voor lange tijd onbewoonbaar zijn.

Een dag na de brand zit de schrik er nog goed in bij veel buurtbewoners. Een omwonende van wie de woning gisteravond werd ontruimd vertelt: "Er was bij iedereen wel paniek. De brandweer heeft het ook supergoed gedaan en was er ook heel snel."

De brandweerlieden konden via de woning van de omwonende het dak op om te blussen. Even later moest ze haar woning uit voorzorg verlaten. "Ik kon niet meer helder nadenken. Wat neem je dan mee? Ik dacht gewoon: ik moet hier weg."

De hulpdiensten bleven nog langer om de woningen in de gaten te houden. Daar waren de buurtbewoners over te spreken: "Het enige wat we de hele avond zagen, waren zaklampen en best wel heldhaftige brandweermannen die bezig waren. We hebben zelfs nog gewezen en geschreeuwd waar ze heen moesten. Ze zijn tot diep in de nacht bezig geweest om delen weg te halen om te kijken of het nog in de fik stond", vertelt een bewoner.

In de buurt is de woningbrand nog steeds het gesprek van de dag. "Mensen komen langs en praten met elkaar. Gisteren hebben we alle buren best wel goed leren kennen, omdat iedereen samenkwam. Dat was wel fijn."