Bij een sfeeractie voorafgaand aan De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is er brand uitgebroken in de Johan Cruijff ArenA. De harde kern bracht voor de wedstrijd een eerbetoon aan de in 1997 overleden Ajax-supporter Carlo Picornie. Hij kwam 25 jaar geleden om bij de 'Slag om Beverwijk', een massale vechtpartij tussen hooligans van Ajax en Feyenoord bij een weiland in Beverwijk. Kort na de onthulling van een groot spandoek brak er brand uit in het vak door vuurwerk.

Door de brand die in het vak ontstond, stond er aan het begin van de eerste helft flink wat rook in het stadion. De aftrap was enkele minuten later vanwege de brand.

Supporters van de F-Side zijn vanwege het eerbetoon in het wit gekleed. Picornie maakte deel uit van de oudere garde binnen de harde kern van de F-Side.

De vechtpartij gebeurde op 23 maart 1997. Ajax en Feyenoord speelden die dag in Waalwijk en Alkmaar. Vanwege afgezette wegen troffen de supporters elkaar in een weiland langs de A9.