De Amsterdamse driehoek heeft het Museumplein en de directe omgeving daarvan vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied in verband met de demonstratie van 'United We Stand Europe'. De beslissing is genomen omdat er een kans is dat personen met wapens naar het plein willen komen.

Volgens de driehoek (burgemeester, politie, justitie) zijn er signalen dat personen die zich bij de demonstratie willen aansluiten, uit zijn op ongeregeldheden en wapens meenemen.

De politie mag daarom iedereen in het gebied preventief fouilleren. Datzelfde geldt voor de looproute van de optocht van en naar het Museumplein. "De maatregel moet zorgen voor een veilig en vreedzaam verloop van de demonstratie voor deelnemers en omstanders", aldus de driehoek.

De demonstratie staat gepland van 12.00 tot 17.00 uur op en rond het Museumplein. De organisatoren verwijzen naar precies een jaar geleden toen demonstranten op de Leidsekade door de Mobiele Eenheid werden ingesloten bij een door de autoriteiten destijds verboden demonstratie.