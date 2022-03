Een automobilist is vannacht een winkelpand aan de De Savornin Lohmanstraat in Nieuw-West binnengereden. De bestuurder is er daarna vandoor gegaan.

Omwonenden werden rond 2.30 uur wakker van een harde knal. Toen zij naar buiten keken zagen zij dat er een auto met Frans kenteken een winkelpand was binnen gereden.

Volgens getuigen zou de bestuurder een bij een langsrijdende taxichauffeur zijn ingestapt, de politie onderzoekt dat verhaal. Ook wordt onderzocht of de bestuurder mogelijk onder invloed was van lachgas, in de auto werden namelijk verschillende ballonnetjes aangetroffen.

Niemand raakte gewond. Een kraanwagen van de politie heeft de auto uit de pui van de winkel getrokken. De schade aan de pui is aanzienlijk. De politie onderzoekt de zaak.