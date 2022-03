Oekraïense en Syrische vluchtelingen konden vrijdagmiddag gratis naar de Kermis in het Westerpark. Voor de kinderen was de dag een fijne afleiding, maar voor de ouders gaf het ook een dubbel gevoel. De middag is een initiatief van kermisexploitant Frans Stuy.

De kinderen en hun verzorgers werden met drie bussen opgehaald bij verschillende opvangplekken in de stad. Aangekomen bij de kermis in het Westerpark kreeg iedereen een bandje van Stuy, waarmee ze een kleine drie uur lang in elke attractie konden.

Een Oekraïense moeder is blij met de middag: "Ik denk dat het goed is voor een kind om in een andere omgeving te zijn en iets leuks te doen. Dit is leuk." Ook Stuy was tevreden: "Je ziet de blije gezichten van de kinderen, daar gaat het toch om. In plaats van de hele dag in zo'n hokje zitten. Daar word je ook niet blij van."

Voor de kinderen is de kermis een goede afleiding, maar de aanwezige verzorgers waren ergens anders met hun hoofd: "Het is een enorm contrast. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld in Kyiv. We denken de hele tijd aan ze.", aldus een Oekraïense moeder.

Ook een andere moeder uit Oekraïne herkent dit gevoel: "In Oekraïne hoorde mijn kinderen de hele tijd explosies. Nu we hier zijn is alles weer normaal. Het is heel verdrietig want mijn man is nog steeds in Oekraïne."

Een Syrische jongen benadrukt dat hij blij is om in Nederland te zijn: "Vrijheid gaat boven alles. Het is fijn om veilig te zijn, dat is het allerberlangrijkste." Stuy vindt dat er meer van dit soort initiatieven moeten komen: "Onze kinderen worden in vrede opgevoed. Deze kinderen hebben een behoorlijk trauma opgelopen. Ik vind dat we ze moeten verwelkomen met ons hart."