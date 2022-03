Dit weekend zijn er grootschalige werkzaamheden in de trambuis van de Piet Heintunnel, daardoor rijdt lijn 26 niet.

GVB zet pendelbussen in. En even verderop op de IJburglaan wordt een tramhalte verplaatst. Willem Haak, directievoerder bij de gemeente, legt in Het Verkeer uit waarom daartoe besloten is en wat het werk in de Piet Heintunnel hiermee te maken heeft.

"De verplaatsing van de tramhalte heeft te maken met de spreiding van de mensen over de beide tramstellen waar de IJtram op het ogenblik mee rijdt", legt directievoerder Willem Haak uit.

"Als we de tramhalte aan de oostelijke kant laten stoppen dan stappen de meeste reizigers in in het voorste tramstel. Door het tramstel door te laten rijden over de kruising zullen de meeste mensen in het tweede tramstel instappen, waardoor we niet alleen een betere spreiding krijgen, maar ook een snellere in-en uitstap."

Langere reistijd

Door de werkzaamheden aan de tramhalte te laten samenvallen met het werk in de Piet Heintunnel komend weekend, kunnen de oorspronkelijk in de nacht geplande werkzaamheden nu overdag plaatsvinden.

GVB zet pendelbussen in, met als gevolg dat de passagiers een iets langere reistijd hebben. Door de afsluiting van de Piet Heintunnel zal al het autoverkeer moeten omrijden.

Vanaf maandag 21 maart rijdt tram 26 weer.

Vertraging IJburglaan

Het blijft nog wel een tijdje onrustig op de IJburglaan. De nieuwe tramhalte is pas over een maand of vier af, op z'n vroegst. "We zitten met een leverantie van de elementen en die duurt minimaal drie maanden", vertelt Haak. "Daarna hebben we nog een week of vier opbouwen, dus zo komen we ongeveer op vier maanden."