Het slachtoffer dat donderdagavond werd neergeschoten in de Agatha Dekenstraat in West is een 45-jarige man. Hij raakte zwaargewond en verkeert inmiddels buiten levensgevaar. Voorafgaand aan de schietpartij had hij mogelijk ruzie met twee mannen, meldt de politie.

De man raakte donderdagavond zwaargewond toen hij rond 19.45 uur werd neergeschoten. Hij wist zich nadien te verplaatsen naar de De Clercqstraat waar hij door diverse hulpdiensten werd geholpen. Agenten legden een tourniquet aan om ernstig bloedverlies te voorkomen.

Mogelijk is er voor het schietincident ruzie geweest tussen twee mannen en het slachtoffer. Een van de verdachten heeft het slachtoffer meerdere keren beschoten. De recherche en forensische opsporing hebben uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn hulzen en diverse sporen veiliggesteld.

De recherche vraagt getuigen en bewoners die mogelijk camerabeelden hebben om contact op te nemen.