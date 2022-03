Het zand uit de Sahara gaf op woensdagochtend veel auto's een modderig en rood gezicht. En dat zorgde voor lange rijen bij de autowasstraten.

Het zand is met een zuidenwind meegewaaid vanuit Afrika. Door de regen is dat zand neergeslagen in Nederland en werden auto's en tuinmeubels bedekt onder een laagje stof.

Geen gezicht, vond menig automobilist. Het was dan ook een drukke bedoening bij de autowasstraten. Aan de Transformatorweg deed de Amsterdamse vestiging van BOB Autowas goede zaken. "We draaien op volle capaciteit", vertelt Jan Scharrenberg. "Vandaag denk ik wel dat er een record komt." In totaal verwacht Schallenberg bij alle negentien vestigingen zo'n tienduizend klanten.

Geen verrassing

Paul de Waal, woordvoerder bij autoverkopersbond BOVAG, is niet verbaasd. "We zien die rijen elke keer bij dit fenomeen, wat zo'n één à twee keer per jaar voorkomt." Hij krijgt verhalen binnen over rijen van honderden meters bij autowasserijen door het hele land. "Ik verwacht dat het morgen ook nog wel druk zal zijn. Zoals onze wasserijen graag eufemistisch zeggen: het loopt goed door."