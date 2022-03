Het protest van buurtbewoners tegen de kap van 84 bomen bij de IJdoornlaan in Noord lijkt zin te hebben gehad. Stadsdeel Noord heeft de werkzaamheden stilgelegd. Dat betekent overigens nog niet dat alle bomen blijven staan.

Bewoners werden vanavond bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst. "Het is ons duidelijk geworden hoe groot de betrokkenheid van de buurt en de bewoners van Noord is bij dit project en dat zij actief willen meepraten over wat de impact van de plannen is op het gebied", laat een woordvoerder van stadsdeel Noord weten. Dat zou 'niet voldoende' zijn gebeurd.

Ze benadrukt dat het niet betekent dat de IJdoornlaan in de toekomst ongewijzigd blijft. Herinrichting zou 'noodzakelijk' zijn vanwege de toenemende drukte in het stadsdeel. Verder zou het veiliger moeten worden en zou het kruispunt overzichtelijker moeten worden. "De kap van een deel van de bomen lijkt in de toekomst daarom helaas onvermijdelijk. "

Er wordt een zogenoemde klankbordgroep met bewoners van Noord erin opgericht. Het stadsdeel wil kijken of er 'nog betere oplossingen mogelijk zijn dan het huidige plan'.

Bewoners lieten dit weekend weten dat ze bang waren dat er morgen al begonnen zou worden met het kappen van bomen. Ze ketenden daarom hun fietsen aan de bomen vast.