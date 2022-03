Een groep krakers is rond 16.00 uur een pand aan de Kinkerstraat binnengegaan. Het gaat volgens hen om een voormalige wasserete.

De krakers noemen zichzelf Mokum Kraakt. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om dertig tot veertig krakers gaat. "We zijn daar aanwezig en er wordt contact gemaakt met de woordvoerder van de groep."

Ook doen agenten onderzoek in het pand. Zo wordt er gekeken of er sprake was van leegstand. Of het pand ontruimd wordt moet een officier van justitie gaan bepalen. De Mobiele Eenheid is rond 16.30 uur wel gevraagd te verzamelen bij een politiebureau in Nieuw-West, maar dat is vanwege een demonstratie die vanavond plaatsvindt en niet vanwege de kraakactie,

De groep krakers kraakte eerder een pand op de Marnixstraat, dat ze daarna 'Hotel Mokum' noemden. Na een aantal dagen werden ze door de ME uit het pand gehaald.