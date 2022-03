De Blauwbrug in het centrum was zaterdag een tijdlang afgesloten vanwege een demonstratie van Extinction Rebellion. Actievoerders hadden zich vastgeketend aan de tramrails op de brug en de politie had zijn handen vol aan het ontketenen van de demonstranten.

Extinction Rebellion demonstreerde onder het motto 'laat Mokum niet verzuipen' tegen fossiele brandstoffen in de stad. Omdat de demonstranten zich hadden vastgeketend aan de tramrails moest er een grote politie-eenheid naar de Blauwbrug komen om de demonstranten daar weg te halen.

Dat ging niet zomaar: eerst moesten de kettingen waar de demonstranten aan vastgeketend zaten, doorgeslepen worden. Volgens Anke van Ravensteijn van Extinction Rebellion is dat niet niks: "Het is wel spannend hoor als je daar zit. Die kettingzaag gaat net langs je hand en je vingers heen, dat is wel echt beangstigend."

Niet alle voorbijgangers konden de actie waarderen. "Om de burger op zaterdagochtend voor het blok te zetten vind ik niks. Er ontstaan daar hele vervelende opstoppingen en juist die zijn slecht voor het milieu."

Een groepje toeristen uit Groningen is ook niet blij met de afzetting: "We zijn om kwart voor acht uit Scheemda naar Amsterdam gekomen, maar nu zitten we hier vast en kunnen we niet naar het Rembrandtplein gaan. Ja, we kunnen wel omlopen, maar daar hebben we ook geen zin in."

Rond 14.00 uur was de rust weer teruggekeerd en kon iedereen weer de Blauwbrug oversteken. De politie heeft ongeveer 20 demonstranten aangehouden, zo laat een woordvoerder weten.