De priesters en diakenen van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam splitsen zich af van het patriarchaat in Moskou, het Vaticaan voor de Russisch-Orthodoxen. De kerk besloot unaniem voor de scheiding met de Russen.

De geestelijken van de kerk hadden vorige week een petitie ondertekend die patriarch Kirill, de baas van het patriarchaat in Moskou, vroeg om zich uit te spreken tegen de inval in Oekraïne. Nadat de patriarch precies het tegenovergestelde deed en zijn volledige steun voor de inval uitsprak, besloot de kerk dat het niet meer mogelijk was om samen door te gaan.

Naar aanleiding van de petitie en het besluit om te scheiden met Moskou, kwam de aartsbisschop die gaat over de Russisch-Orthodoxe kerk in Nederland langs. Hij wil dat de kerk excuses aanbiedt voor hun uitspraken. "Wij komen niet terug op ons besluit om afstand te nemen van Patriarch Kirill. Ons geweten staat dit niet toe", laat de kerk via een verklaring weten.

De Russische-Orthodoxe Kerk Amsterdam heeft gevraagd aan het patriarchaat van Constantinopel of zij mogen aansluiten onder hun bisdom, wat valt onder de Oost-Orthodoxe Kerken. In een algemene ledenvergadering over twee weken zal ook de kerkgemeenschap besluiten of zij de geestelijken en hun afsplitsing volgen.

De kerk blijft tot die tijd gesloten vanwege de veiligheid en de gespannen situatie. Eerder deze week werd de kerk aan de Lijnbaansgracht beklad met het omstreden Z-symbool.