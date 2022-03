Bij bakkerij Marrackech in Osdorp, die afgelopen nacht voor de tweede keer in korte tijd is beschoten, wordt een extra camera geplaatst. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente.

De extra camera wordt geplaatst aan de achterzijde van het pand. Het toezicht rond de bakkerij via de bestaande camera's wordt daarnaast geïntensiveerd. Dit past volgens de gemeente allemaal binnen het bestaande (en eerder bepaalde) cameratoezichtsgebied.

Bij beide schietpartijen raakte niemand gewond. Wel was er veel schade. Wat de achtergronden zijn van de incidenten, is niet bekend. Wel maakte de politie vanochtend bekend dat er een verdachte is aangehouden.