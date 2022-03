Bakkerij Marrakech aan de Tussen Meer in Osdorp is vannacht opnieuw beschoten. De zaak werd in de nacht van woensdag op donderdag ook al onder vuur genomen. Er waren ook nu geen gewonden, maar er is wel veel schade.

De bakkerij werd rond 2.30 uur beschoten. Meerdere kogels zijn door de winkelruit gevlogen. Dat gebeurde bij de eerste beschieting ook al. Over de achtergronden van de incidenten is nog niets bekend.