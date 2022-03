De politie heeft vrijdagavond de kermis in het Westerpark beëindigd nadat er een melding was bninnengekomen dat daar iemand met een vuurwapen was. De persoon werd gevonden en aangehouden.

Tijdens de grote politie-inzet werd de kermis ontruimd en waren agenten en diensthonden van de politie aanwezig op het terrein.

De verdachte is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Doordat er politiehonden aanwezig waren ontstond paniek bij de bezoekers, aldus een ooggetuige. De bezoekers van de kermis schokken van de honden en begonnen te rennen. Er is niemand gewond geraakt.