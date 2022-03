Het bord van de straat Rusland in het centrum kleurt sinds kort blauw en geel. En als het aan de initiatiefnemers ligt, lijken alle straatnaamborden in de stad straks op de Oekraïense vlag om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor Giro555.

Initiatiefnemer Margriet de Kroon heeft vijfhonderd stickers laten drukken, waarvan er inmiddels 75 op straatnaamborden in de stad zijn geplakt. "We willen zoveel mogelijk Oekraïense vlaggen laten zien in de stad om zo aandacht vragen voor de oorlog in Oekraïne en zoveel mogelijk geld in te zamelen. Je voelt je heel machteloos en dit is een manier waarop we toch iets konden doen", vertelt ze.

Voorbijgangers reageren wisselend op de actie. "Ik vind het wel leuk, maar vraag me af of het echt veel gaat helpen", vertelt een student. "Bij deze straat is het wel ironisch, omdat het de straat Rusland is. Maar verder vind ik het echt een goede actie", aldus een ander.

Iedereen die wil helpen, kan stickers ophalen bij reclamebureau HERC aan de Kloveniersburgwal.