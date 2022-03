Een tankstation aan de Gooiseweg in Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. De verdachte, een veertigjarige Amsterdammer, werd na een korte tijd al aangehouden.

De man liep rond 1.50 uur het tankstation binnen en liep direct naar een medewerkster toe. Hij vroeg op zeer bedreigde toon om geld en liet daarbij een mes zien. De medewerkster gaf hem geld, waarna de man het tankstation verliet.

De gealarmeerde politie wist de man echter snel aan te houden in de buurt. Hij werd al rond 02.10 uur gesignaleerd in de buurt van de Bijlmerdreef.