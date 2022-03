Bakkerij Marrakech aan de Tussen Meer in Osdorp is vannacht even na half drie beschoten. De voorruit van de winkel is meerdere keren geraakt.

Er zijn geen gewonden gevallen, de daders zijn nog niet gepakt. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is op zoek naar beeldmateriaal. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bij het winkelcentrum is het vaker onrustig. Eind januari werd een filiaal van Used Products overvallen. In oktober overkwam dat een supermarkt.