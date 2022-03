De recherche is een onderzoek gestart in een woning aan de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt. Daar troffen agenten woensdagmiddag een overleden persoon aan.

Een woordvoerder van de politie zei dat er rond 15.00 uur een melding bij de politie binnenkwam. "Iemand zei, ik vertrouw het niet helemaal en toen agenten in de woning waren bleek dat het gevoel van de melder klopte."

De forensische opsporing was aanwezig. Ook stond er een politiecontainer in de straat. Het onderzoek is volgens de politiewoordvoerder volop gaande. Ze kan nog niet zeggen of het om een man of vrouw gaat, ook is de doodsoorzaak nog onbekend.