De officier van justitie heeft vandaag een celstraf van twintig jaar geëist voor de dodelijke schietpartij op het Van Limburg Stirumplein in West, die ongeveer een jaar geleden plaatsvond. Het slachtoffer, een 29-jarige man, probeerde te bemiddelen bij een conflict en had daar zelf verder niets mee te maken.

Volgens het Openbaar Ministerie was de aanleiding voor de schietpartij een geëscaleerd conflict tussen twee ex-geliefden. De 27-jarige verdachte zou op 14 februari 2021 minimaal drie keer hebben geschoten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een vriend van hem, een 35-jarige man, werd in zijn been geraakt.

De verdachte heeft al verklaard dat hij inderdaad geschoten heeft. Hij zei dat hij het wapen altijd bij zich droeg en niet speciaal mee nam vanwege het conflict. Omdat volgens het OM niet uit te sluiten is dat hij het wapen met de bedoeling om te schieten heeft meegenomen en dat hij heeft geschoten zonder er eerst over na te denken, zou er geen sprake zijn van moord. Wel acht de officier van justitie doodslag en poging doodslag bewezen.

"Een prachtig leven met een mooie toekomst in het verschiet is met één schot op zinloze wijze beëindigd", zei de officier van justitie. "Zijn partner zal alleen verder moeten zonder de prachtige toekomst de ze samen hadden, zijn moeder moet de rest van haar leven haar zoon missen en ook alle andere familieleden en vrienden moeten verder zonder hem. Een vreselijk feit wat een onmenselijk leed heeft veroorzaakt en waarvoor verdachte in de volle omvang verantwoordelijk is."

De rechtbank doet waarschijnlijk over een paar weken uitspraak.