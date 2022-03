De ingang van de Russisch-orthodoxe Heilige Nikolaas van Myrakerk aan de Lijnbaansgracht is dinsdag beklad met het omstreden Z-symbool. Dat teken wordt gebruikt door voorstanders van de invasie van Oekraïne.

Het symbool is meerdere malen op een hek aangebracht. De kerk heeft in verband met veiligheidsoverwegingen besloten om de dienst van gisteravond te annuleren. Wie er achter de bekladdingen zit, is niet duidelijk.

Het Z-symbool is omstreden: zo is het onder meer te zien op Russiche tanks in Oekraïne. Voorstanders van de invasie gebruiken het symbool om hun steun uit te spreken.

De kerk is juist geen voorstander van de invasie: zo loopt er bijvoorbeeld een inzamelingsactie voor de slachtoffers in Oekraïne. Niet alleen mensen van Russiche origine wonen normaal gesproken de diensten bij: er komen ook mensen uit Oekraïne, Wit-Rusland en andere landen.

Het is niet het eerste geval van Russisch-gerelateerd vandalisme. Eerder werd bij de supermarkt Priwet Rossia aan de Vijzelgracht een steen door de ruit gegooid.