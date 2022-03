De rechter tunnelbuis van de Coentunnel op de ring richting West is afgesloten vanwege een ongeluk tussen meerdere auto's en een motor. Het verkeer vanaf Noord en de A8 wordt omgeleid via de wisselbuis.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de huidige extra reistijd ongeveer een kwartier. Het ongeval gebeurde rond 9.00 uur en de bergingswerkzaamheden konden pas een uur later beginnen. Het vaststaande verkeer in de tunnel moest namelijk eerst worden weggeleid.

Volgens de woordvoerder kan de vertraging mogelijk nog oplopen als het drukker wordt. Wanneer de rechter tunnelbuis weer wordt vrijgegeven is nog onbekend. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.