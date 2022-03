Ondernemers in de stad zijn nog lang niet uit het diepe dal van de coronacrisis, blijkt uit de jaarlijkse Amsterdam City Index. De cijfers die ondernemers geven liggen nog steeds onder het niveau van voor de coronacrisis.

Het vertrouwen van ondernemers en consumenten is gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar nog niet op het niveau van 2017. De verwachting van het aantal bezoekers in de toekomst is erg verdeeld. 30 procent van de ondernemers is (zeer) positief over het aankomend jaar, 33 procent is hier juist (zeer) negatief over

De economie van Amsterdam heeft in 2021 een groei van 4,1 procent doorgemaakt ten opzichte van 2020, namelijk 4,1 procent. Dit is een vergelijkbaar percentage met de groei in het jaar 2017. Ook de werkloosheid is bijna gelijk aan die uit dat jaar.



Uit de ondernemersenquête blijkt verder dat 42 procent van de ondernemers aangeeft er (zeer) slecht voor te staan. De omzetcijfers van de horeca, retail en dienstverlening laten wel een ontwikkeling zien: de cijfers schoten rap omhoog sinds het loslaten van de coronamaatregelen.

Veiligheid

Veiligheid is net als in de vorige index het enige thema dat als voldoende wordt beoordeeld door de ondernemers. Op hun prioriteitenlijst staat op de eerste plek de handhaving van openbare ruimte (77 procent). Hierbij gaat het over het toezicht houden op afval en rotzooi op straat. Op afstand staat daaronder de overlast van criminaliteit (42 procent) en ondermijning (31 procent).



Dit jaar zijn voor het eerst ook demonstraties meegenomen in de enquête. In de index staat dat demonstraties de leefbaarheid van in het Centrum onder druk zetten. De meningen zijn erover verdeeld: 40 procent geeft aan dat de demonstraties (zeer) weinig invloed hebben. Hier tegenover staat 31 procent die vinden dat de demonstraties (zeer) veel invloed hebben.

Ruim twee op de vijf ondernemers vindt dat bouwwerkzaamheden en grote projecten veel invloed hebben op hun bedrijfsresultaten. Een krappe meerderheid denkt dat het verlagen van parkeertarieven een positief effect zal hebben op het aantal bezoekers in de binnenstad.

Openbare ruimte

Het cijfer voor overlast door vervuiling is omhoog gegaan, maar nog steeds onvoldoende. De 10.740 afgehandelde klachten over verwaarlozing van wegen, verkeer en straatmeubilair zijn ongeveer gelijk aan het aantal afgehandelde klachten van vorig jaar.

De ondernemers vinden de stad nog altijd niet schoon genoeg. Het gaat iets beter dan in 2021, maar ten opzichte van 2020 gaat het flink achteruit. Op het gebied van luchtkwaliteit doet Amsterdam het wederom goed.



Vanavond vindt er om 18.00 uur een verkiezingsdebat plaats in de Beurs van Berlage. Voorafgaand aan dat debat wordt de Amsterdam City Index 2022 gepresenteerd. De fractieleiders van onder andere GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Volt, JA21 en de Partij voor de Dieren gaan met elkaar in debat.