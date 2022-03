In Zuidoost is maandag een gewonde man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Vinkeveen. Bij deze schietpartij, die maandagochtend aan de Groenlandsekade plaatsvond, raakten meerdere personen gewond. In totaal zijn zes personen aangehouden.

maandagochtend kreeg de politie rond 4.25 uur meerdere meldingen van een schietpartij bij The Harbour Club in Vinkeveen. Meerdere politie-eenheden kwamen op deze melding af.

Het incident vond plaats op een parkeerterrein. Nadat de politie arriveerde zagen ze dat een aantal voertuigen de parkeerplaats verlieten. De nog aanwezige personenauto's werden gecontroleerd. Wel bleek dat meerdere voertuigen de locatie van de schietpartij al hadden verlaten.

Gewonde verdachte

Later werd bij het Amsterdam UMC, locatie AMC in Zuidoost een van de betrokken voertuigen staande gehouden. Een inzittenden bleek gewond te zijn. Hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd en opgenomen. De politie noemt zijn toestand 'zorgelijk'.

In totaal zijn er zes verdachten aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Mensen die meer weten over het schietincident aan de Groenlandsekade in Vinkeveen worden gevraagd contact op te nemen met de politie..