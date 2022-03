Op de Dam zijn opnieuw veel mensen afgekomen vanwege de vredesdemonstratie tegen de oorlog in Oekraïne. Door de demonstranten wordt onder andere "Stop Poetin, stop war" geroepen. Ook zijn er meerdere speeches.

Verder zijn er op de Dam borden te zien met uitingen tegen de inval in het land. Ook hebben demonstranten vele blauw-gele vlaggen meegenomen. De vredesdemonstratie duurt naar verwachting tot 17.00 uur.

Dit weekend waren er meerdere acties tegen de inval in Oekraïne. Op het Malieveld in Den Haag was zaterdagmiddag rond 13.00 uur ook een demonstratie begonnen tegen de oorlog. Verder was er die dag ook in Rotterdam een vredesdemonstratie, toen waren er honderden mensen aanwezig op Plein 1940.

Vorige week was er op de Dam ook al een solidariteitsactie voor de Oekraïners, toen waren er duizenden demonstranten aanwezig.