Een op de vlucht geslagen automobilist is gisteravond gecrasht in de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam. Na een korte achtervolging door de politie verloor de bestuurder de macht over het stuur.

De politie werd een half uur voor de crash gewaarschuwd voor de man. Samen met een andere man had hij lang in de buurt van een woning in de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld-Slotermeer gestaan.

Toen de mannen merkten dat er politie naar ze toekwam, zetten ze het op een lopen. Eén van hen sprong de auto in. De ander rende een andere kant op. De politie heeft hem nog niet op kunnen pakken. Volgens een woordvoerder van de politie werd er vervolgens hard door de stad gereden. De vluchtende bestuurder raakte hierbij bijna een fietser.

Toen de man vanaf de Piet Mondriaanstraat de Jan Mankesstraat in wilde rijden, verloor hij de macht over het stuur. Na een botsing met een gepakeerde auto kwam de bestuurder tot stilstand. Daarbij raakten beide auto's beschadigd. De politie laat weten dat de eigenaar van die auto aangifte heeft gedaan tegen de man.

Bij de achtervolging zijn er geen gewonden gevallen.