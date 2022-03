De gemeente vangt per vrijdag ook Oekraïense vluchtelingen op in het Savoy Hotel aan de Ferdinand Bolstraat in Zuid. Het gaat om 104 opvangplekken.

Er werden al vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in een hostel in Zuidoost. Op dit moment zijn dat er 131 voor de korte termijn. Gisteren bleek dat er dit weekend daar 200 opvangplekken beschikbaar zijn.

De 104 opvangplekken in Zuid zijn voor de langere termijn. De gemeente is op dit moment bezig om ook op andere locaties in de stad ruimte te maken voor opvangplekken voor de langere termijn.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat elke Veiligheidsregio binnen vijf dagen duizend opvangplekken moet realiseren. Dat aantal opvangplekken moet uiteindelijk verdubbelen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bestaat naast Amsterdam ook uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel.