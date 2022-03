De eerste zes Oekraïense vluchtelingen zijn aangekomen in de stad, laat een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) weten. De gemeente vangt de oorlogsvluchtelingen op in het A&O Hostel in Zuidoost.

De gemeente verwacht meer vluchtelingen, maar heeft nog geen zicht wanneer en hoeveel mensen er zullen aankomen. De opvang in het hostel is bedoeld als tijdelijke opvang, zo liet de woordvoerder al eerder weten. Het A&O Hostel is sinds begin dit jaar geopend als noodlocatie voor vluchtelingen en biedt zo'n zeshonderd plekken.

Waar de gemeente de vluchtelingen voor de lange termijn wil opvangen wordt nog uitgezocht. "We staan klaar om mensen op te vangen en te helpen. En we zijn druk bezig met het vinden van tweehonderd tot driehonderd opvangplekken voor de lange termijn", aldus de woordvoerder.