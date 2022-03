Rond het middaguur rukten de hulpdiensten massaal uit naar een brand in een pand aan de Spuistraat. Gelukkig viel het allemaal mee.

In een leegstaand pand waar werd gewerkt was vuur ontstaan, dat de brandweer snel onder controle. Een werknemer die de brand zelf probeerde te blussen, had wat rook ingeademd en is ter plaatse behandeld.

Om het pand in te komen moest er wel een rolluik aan geloven. Bij brandmeldingen in de oude binnenstad nemen de hulpdiensten vaak het zekere voor het onzekere bij dit soort meldingen en gaan ze er met veel voertuigen op af.