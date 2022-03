Veel Amsterdammers willen iets doen voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne en zijn een steunactie begonnen. Zo zamelt Chantelle do Rosário spullen en voedsel in, brengen Tom, Floris en Marnix stroomaggregaten richting Oekraïne en houdt Julia een sponsorloop naar de Oekraïense ambassade in Den Haag.

De kelder van Chantelle do Rosário puilt uit van de spullen. Kleding, medicijnen, luiers, blikken soep. "We hebben een overweldigende hoeveelheid spullen gekregen voor Oekraïne", vertelt ze. "Een vriendin van mij uit Polen die vrienden en familie in Oekraïne heeft en die gestrand zijn tijdens hun vlucht, vroeg mij te helpen met haar inzamelingsactie", vertelt Chantelle Do Rosário. "Ik dacht, ik zet even een oproep op Facebook en Instagram, maar dat er zoveel reacties zouden komen, had ik niet verwacht. Ik moest wel even een traantje wegpinken dat mensen dit voor hun medemensen over hebben."

Do Rosário zoekt nog wel extra vrachtwagenchauffeurs met trucks die de groeiende stroom van goederen naar Oekraïne kan brengen. "Een boer schonk maar liefst 100.000 kilo aardappelen en groente, dus als iemand ons kan helpen of een link heeft met een vervoerder, dan horen we het graag. Ik ben bereikbaar onder mijn eigen naam op Facebook en Instagram." De eerste lading spullen gaat vrijdag richting Oekraïne.

Niet minder sympathiek is de actie van Floris en Tom Lugtmeijer en Marnix Thomas, die uit eigen zak 13 dieselaggregaten kochten en afleverden in depots aan de Pools-Oekraïense grens. "Er is daar heel veel behoefte aan allerlei aan energie gerelateerde spullen", vertelt Floris Lugtmeijer rijdend in zijn busje. "Zoals stroomaggregaten, walkietalkies, opladers, powerbanks en zaklampen."

De website Energy for Ukraine zamelt geld in om dit soort spullen te kunnen kopen. Het drietal heeft inmiddels 25.000 euro opgehaald. "Mensen kunnen ook hun apparaten inleveren op Rigakade 10, waar we alles verzamelen en zo snel mogelijk weer richting Oekraïne rijden", legt Floris uit. "We willen dit heel graag doen voor de Oekraïners."

Ook de 24-jarige student Julia Kipperman kon niet stilzitten. Met een 60 kilometer lange wandeltocht naar de Oekraïense ambassade hoopt ze geld op te halen door middel van sponsoren. "Ik heb hiervoor een speciale webpagina aangemaakt voor donaties", vertelt Julia. "Ik hoop een zo hoog mogelijk bedrag op te halen, mijn streefbedrag is 6000 euro, voor elke kilometer 100 euro."



De website is nog maar net in de lucht maar ze heeft de eerste paar honderd euro al binnen. "Ik dacht, in mijn eentje kan ik de situatie in Oekraïne niet veranderen maar in mijn eentje kan ik wel iets doen."