Drie zomers lang werden de 50 bruggen en sluizen in Amsterdam op afstand bestuurd. Omdat er in 2021 meerdere storingen waren, worden er dit jaar weer brugwachters ingezet, zo laat beheerder Waternet weten.

De brugwachters krijgen vanaf april de verantwoordelijkheid voor 30 bruggen en sluizen. De andere 20 worden nog wel op afstand bediend.

De problemen ontstonden vorig jaar doordat camerabeelden 'stotterend' of vertraagd binnenkwamen in de centrale van de beheerder. "Dat kunnen we niet accepteren", aldus Waternet. Vorig jaar werden er daarom ook al brugwachters ingezet. Omdat de storingen zich nog altijd blijven voordoen, weet Waternet nu al dat deze brugwachters opnieuw nodig zullen zijn.

Het probleem met de zogenoemde objectbediening van de bruggen is zo hardnekkig dat Waternet is gestopt met de reparatie. In plaats daarvan moet er een nieuw ontwerp komen. De brugwachters zullen ingezet blijven worden totdat dit ontwerp af is; volgens Waternet kan dat nog wel twee vaarseizoenen duren.

De 20 bruggen en sluizen waar geen wachters voor worden ingezet, hebben volgens Waternet een 'laag risico.' Het gaat hierbij om sluizen, fietsbruggen en bruggen met overzichtelijke verkeersstromen. Waternet benadrukt dat deze 'objecten' zonder problemen op afstand bediend kunnen worden.

Mocht het gaan regenen, dan kunnen de brugwachters niet meer in de welbekende brugwachtershuisjes schuilen. De huisjes worden inmiddels verhuurd voor een hotelketen. Omdat Waternet geen eigenaar is van de huisjes, kan het dat niet terugdraaien.

Waternet vraagt bootbezitters om de komende seizoenen rekening te houden met extra wachttijd.