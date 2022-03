De politie toont vanavond in Opsporing Verzocht nieuwe beelden van de gewelddadige overval op een waardetransport in Noord vorig jaar. Het publiek wordt gevraagd om mee te helpen met de herkenning van drie onbekend gebleven verdachten. De beelden worden een dag later ook getoond in AT5's Bureau 020.

Het gaat om beelden van de overval zelf. De politie is nog op zoek naar de identiteit van drie onbekend gebleven verdachten en toont beelden van hen in het opsporingsprogramma. Ook wordt de identiteit geopenbaard van een vierde voortvluchtige verdachte.

De zeer goed voorbereide overval gebeurde op 19 mei 2021 aan de Meeuwenlaan en verliep zeer gewelddadig. Medewerkers van Brinks en Schöne Edelmetaal werden vastgebonden en bedreigd met automatische wapens. Toegesnelde agenten moesten op afstand blijven, omdat ze met automatisch vuur werden beschoten.

In het waardetransport lag voor 67 miljoen euro aan edelmetalen. De overvallers sloegen uiteindelijk met 12 miljoen euro op de vlucht. Na een wildwest-achtervolging door Noord-Holland werden zes verdachten uit België en Frankrijk aangehouden. Een andere verdachte werd doodgeschoten in een weiland in Broek en Waterland.

De uitzending is vanavond om 20.30 uur te zien op NPO1.