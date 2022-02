Duizenden demonstranten verzamelen zich op De Dam om hun steun te uiten voor Oekraïne. Het Oost-Europese land werd in de nacht van woensdag op donderdag aangevallen door Rusland. Door heel de wereld zijn steunacties.

De actie is georganiseerd door verschillende organisaties die samen hebben gewerkt om aandacht te vragen voor de situatie in het land. De demonstranten hebben protestborden met teksten en dragen veelvoudig de Oekraïense vlag en kleuren.

Door de organisatie is gevraagd of de demonstranten veel liefdevolle uitingen, zoals vredesduiven en harten, willen meenemen. Rond 15.30 wordt er twee minuten stilte gehouden. Ook locoburgemeester Rutger Groot Wassink is aanwezig bij de demonstratie.

Door de hele stad zijn uitingen van solidariteit voor Oekraïne. Zo werd op het dak van de Stopera de Oekraïense vlag geplaatst en kleurde de A'DAM Toren in de blauw-gele kleuren van het land. Ook aan het standbeeld 'vrede' aan de Radioweg in de Watergraafsmeer hangt de Oekraïense vlag. Eerder waren er op de Dam al twee spontane demonstraties.